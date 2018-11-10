У кандидата от объединенной оппозиции есть большой шанс выйти во второй тур – политолог Якубин [ Редактировать ]
В обществе появился запрос на немайданного политика, а если от оппозиции будет выдвинут единый кандидат, то рейтинг у него может быть значительно выше 10%. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" 8 ноября заявил политолог Алексей Якубин, передает gordonua.com.
"Общество требует альтернативы. Есть запрос в обществе на немайданную политическую силу, на немайданную оппозицию. Которая вместо вопроса НАТО говорила бы об активном нейтралитете. А вместо продолжения неолиберальной политики социальных сокращений – говорила бы о социальной державе и возрождении в Украине такой модели", – отметил он.
Политолог подчеркнул, что около 50% граждан страны или разочаровались в нынешних политических силах, или еще не определились с выбором. Украинцы хотят видеть альтернативу той политике, которая реализовывалась последние четыре с половиной года, считает Якубин.
Об объединении "Оппозиционная платформа – За жизнь", которое было создано 9 ноября депутатами Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, эксперт сказал, что это альтернатива, которая может принести успех на выборах.
"Насколько я понимаю, это объединение во многом происходит вокруг конструктивных идей, вокруг определенных идей по решению проблем. В данном случае об этом следует говорить. Если мы посмотрим на социологию, то около 70% опрошенных наших граждан волнует проблема мира, далее идут социально-экономические вопросы, борьба с коррупцией. Все эти вопросы, я так понимаю, лежат в основе объединения", – отмечает Алексей Якубин.
По его словам, страна нуждается в том, чтобы в президентских и парламентских выборах принимали участие, в том числе, представители конструктивной объединенной оппозиции.
"Сейчас есть определенная договоренность относительно единого кандидата, в дальнейшем - о едином списке на парламентских и на местных выборах в 2020 году. Если говорить о президентских, то социология показывает, что наиболее популярным является Юрий Бойко. Если будет четко определен кандидат этого фланга, то я думаю, что рейтинг у него может быть значительно выше 10%", – сказал Якубин.
Социологическое исследование группы "София", проведенное с 27 сентября по 6 октября этого года, показало, что если бы "Оппозиционный блок" и партия "За життя" выдвинули Бойко в качестве единого кандидата, то фаворитами первого тура президентских выборов стали бы глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. В этом случае Тимошенко поддержали бы 15,5% респондентов (среди тех, кто будет голосовать), а Бойко – 14,0% избирателей.
Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович 9 ноября в Верховной Раде подписали соглашение об объединении оппозиции и создании "Оппозиционной платформы – За жизнь".
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