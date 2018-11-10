Керівництво компанії забуло заплатити податок на додану вартість після виграшу у "Газпрому"

"Нафтогаз" знову в центрі скандалу. Компанією зацікавилася фіскальна служба, яка звинувачує державного монополіста в несплаті ПДВ на суму більше 16-ти мільярдів гривень. Деталі в нашому матеріалі.

Державний монополіст НАК "Нафтогаз", яким керує Андрій Коболєв, за даними фіскальної служби, забув заплатити в держбюджет податок на додану вартість, після того, як виграв у "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі більше чотирьох із половиною мільярдів доларів. Після чого топ-менеджери "Нафтогазу" отримали рекордні премії.

Нещодавно стало відомо, що, наприклад, голова компанії Коболєв переказав вісім мільйонів преміальних доларів на рахунок своєї матері, яка живе в Сполучених Штатах.

У ДФС кажуть, що вже розпочали перевірку за фактом несплати податків, за підсумками якої, газового монополіста можуть змусити не лише погасити борги по ПДВ, а й сплатити штраф за несвоєчасний перерахунок коштів, а це теж мільярди гривень.