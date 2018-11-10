У ДФС розпочали перевірку щодо несплати податків "Нафтогазом" [ Редактировать ]
"Нафтогаз" знову в центрі скандалу. Компанією зацікавилася фіскальна служба, яка звинувачує державного монополіста в несплаті ПДВ на суму більше 16-ти мільярдів гривень. Деталі в нашому матеріалі.
Державний монополіст НАК "Нафтогаз", яким керує Андрій Коболєв, за даними фіскальної служби, забув заплатити в держбюджет податок на додану вартість, після того, як виграв у "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі більше чотирьох із половиною мільярдів доларів. Після чого топ-менеджери "Нафтогазу" отримали рекордні премії.
Нещодавно стало відомо, що, наприклад, голова компанії Коболєв переказав вісім мільйонів преміальних доларів на рахунок своєї матері, яка живе в Сполучених Штатах.
У ДФС кажуть, що вже розпочали перевірку за фактом несплати податків, за підсумками якої, газового монополіста можуть змусити не лише погасити борги по ПДВ, а й сплатити штраф за несвоєчасний перерахунок коштів, а це теж мільярди гривень.
по теме
Зрив опалювального сезону: у Смілі закривають школи
Температура в школі зранку ледве сягає дванадцяти градусів. Діти у приміщенні не знімають верхнього одягу, у кожного термос з гарячим чаєм. Та й це не рятує
Налоги на посылки и сигареты в Украине "взлетят"
Верховная Рада намерена повысить акцизный налог на табачные изделия и ряд других акцизов, а также снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц
Налоговая служба вернет жителям 3 млрд евро налогов
Служба получила на 2,93 млрд евро налогов больше, чем необходимо
Чому переселенці на Дніпропетровщині отримують рахунки за ненадані послуги?
Ми спробували отримати коментар чиновників, але голова Синельниковської міськради відмовився з нами зустрічатися. Не отримали жодної відповіді і люди, які півроку закидають скаргами і навчальний заклад, і міську владу, і обласну. Тож тепер за справу взялися правозахисники
Сергій Каплін вимагає провести фінансовий аудит Міністерства охорони здоров'я
Сергій Каплін упевнений - профільне міністерство не виконало всіх обіцянок