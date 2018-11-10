Ще один британський міністр пішов у відставку Джо Джонсон, очільник транспортного відомства і брат Бориса Джонсона - колишнього міністра закордонних справ, який залишив свою посаду у липні цього року.

Джо Джонсон незадоволений угодою про вихід з ЄС, яку пропонує уряд. На його думку, вона зробить Британію залежною від Євросоюзу. Тож він закликав провести новий референдум. Джонсон-молодший став шостим міністром, який пішов у відставку через Брекзит.

"Те, що нам обіцяли, настільки відрізняється від нинішніх пропозицій уряду, що в мене просто не лишилося вибору, окрім як піти з посади. Думаю, саме час поцікавитися в людей, чи погоджуються вони на такий Брекзит. Замість того, щоб бути в ЄС і залишатися незалежними, ми вийдемо з ЄС і будемо змушені підкорятися європейським правилам", - заявив Джо Джонсон, екс-міністр транспорту Великої Британії.