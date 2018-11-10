Подолати рак можливо. Онкохворі, які успішно пройшли лікування, та волонтери, започаткували ландшафтний сквер "Вдячних пацієнтів". На знак подяки медикам за професіоналізм та людяність. А ще, щоб нагадати владі про потреби онкохворих. Деталі в нашому сюжеті.

Вікторія згадує, як дізналася про своє захворювання. Діагноз лікарів прозвучав, як вирок. Рак. Мати двох дітей не знала, що робити далі. До кого звертатися по допомогу і де шукати кошти на дороге лікування. Допомагали волонтери та благодійники, лише частину витрат покрила держава.

"Боротися важко, складно, але саме страшне - почути цей діагноз. саме в той день - почути і зрозуміти. що ти сам-на-сам з проблемою. Головне тоді - підтримка держави. Від психологічної і, звичайно, в першу чергу - матеріальної. Бо це все кошти і кошти немаленькі", - говорить Вікторія Воронович, волонтер.

Вікторія перенесла складну операцію та хіміотерапію. І подолала рак - з того часу минуло 10 років. Сьогодні жінка посадила дерево на території Київського онкологічного центру. Активісти влаштували тут "сквер вдячних пацієнтів". Щорічно в цьому закладі лікуються близько 30 тисяч українців. Пацієнти отримують ще один шанс на життя - є багато історій зцілення. Однак держава не забезпечує всіх потреб онкохворих.

"На протязі останніх 5 років ми працювали в умовах повної відсутності фінансування, зараз перейшли до часткового фінансування. Ми не стоїмо на місці, постійно ідуть і ремонти, постійно ідуть і відновлення обладнання. І закупівля обладнання. Спільно ми можемо вирішувати ці питання. бо лікування онкологічних хворих - дуже високовартісне лікування", - говорить Олександр Клюсов, головний лікар Київського міського онкологічного центру.

Цьогоріч Київському онкоцентру вдалося закупити сучасний томограф. Триває капітальний ремонт відділення хіміотерпії. Однак цього недостатньо. Українські лікарі часто опиняються в ситуації, коли знають як врятувати і що робити. Але у медзакладах немає потрібних медикаментів. І у людей немає коштів, щоби їх придбати. На потреби онкохворих дітей держава виділяє лише 30 відсотків від необхідного Обсягу фінансування.

№Ми будемо цю владу тиснути до тих пір, всіми можливими способами, поки вони мають в цьому році вже профінансувати на 100% дітей. Це лише 550 млн гривень, які треба додати. Наступне - це введення загальнообов'язкового медичного страхування. Це те, що закриє потреби всіх онкохворих дорослих", - заявила Ольга Богомолець, доктор медичних наук, Голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.

На думку Ольги Богомолець, в Україні негайно потрібно впровадити належні практики лікування хворих. Зокрема, програму з трансплантації кісткового мозку від нерідного донора. У нас досі не роблять таких операцій. На пересадку кісткового мозку пацієнтів відправляють за кордон. Але там подібне лікування коштує сотні тисяч доларів. При цьому українські спеціалісти вміють це робити.

"Лікування кожного випадку захворювання - це мінімум 100 тисяч гривень в середньому. Це і діагностика, і ядерна медицина, і ліки. Максимум зараз, що ми маємо - це до 30 тисяч на одного онкохворого. Тому наша вимога - забезпечити це фінансування", - говорить Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

Щорічно в Україні виявляють понад 100 тисяч випадків онкозахворювань. А загальна кількість хворих вже перевищила 1 мільйон.