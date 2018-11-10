У Харківській області відремонтували понад 200 км доріг [ Редактировать ]
Понад 200 кілометрів доріг, шість мостів та шляхопроводів. Саме стільки ділянок цього року вдалося відремонтувати автодорівцям на Харківщині. Чи якісно все зробили? І які плани на наступний рік? Дізналися наші кореспонденти.
Роман доставляє продукти в сільські магазини, і чи не кожен день їздить трасою Чугуїв - Мілове. Каже, не віриться, що тепер ця дорога схожа на справжній автобан.
"Невозможно було вообще їздити. А зараз дуже добре. Тепер краще набагато стало їздити. І в роботі легше, і в усьому", - ділиться враженнями Роман, водій.
Ремонтники, які відновлювали автошляхи, кажуть, деякі дороги, приміром на Охтирку чи Куп'янськ, не ремонтувалися більше шістдесяти років. Не лишилося навіть основи. Тож їх укладали фактично з нуля.
"Найгірші ділянки були, які можна сказати, були непроїзні. Ми повністю відновлюємо основу методом холодного ресайклінгу з додаванням нового матеріалу. При високих температурах не дає, можна сказати, уникає колеєутворення, то єсть немає колії, немає там тріщин", - розповідає Сергій Пастух, голова підрядної будівельної організації.
І таких рівних доріг на Харківщині тепер на 210 кілометрів більше. Вони ведуть в бік Сумської, Луганської та Донецької областей. За два роки відремонтували, а фактично, звели заново ще й шість мостів та шляхопроводів.
"Ось тут, на Кислівському шляхопроводі, довелося міняти буквально все: опори, залізні балки, робити гідроізоляцію".
Відновлення одного кілометра, в залежності від зруйнованості шляху та віддаленості дороги, обійшлося від п'яти з половиною до п'ятнадцяти мільйонів гривень. Загалом сума, використана на ремонт доріг на Харківщині, перевалила за два мільярди гривень. З підрядниками відтепер - розраховуються за новою схемою.
"Тільки після заключення позитивних висновків заключень дорожнього контролю якості. Коли ми маємо заключення фахівців, кваліфікованих фахівців про якість дороги, ми тоді приймаємо як виконані роботи і проводимо сплату", - говорить Сергій Пляка, заступник начальника служби автомобільних доріг у Харківській області.
В "Автодорі" кажуть: наступного року ремонтників на дорогах буде не менше. На відновлення шляхів виділять безпрецедентну суму.
"П'ятдесят шість мільярдів - це загальна сума усіх надходжень, у тому числі, міжнародних запозичень. Ми просто реалізуємо стратегію розвитку і ремонту доріг 18-22. За стратегічною метою, щоб за 5 років поєднати всі обласні центри між собою європейськими якісними дорогами", - говорить Славомир Новак , голова "Укравтодору".
У 2019 продовжать ремонт трас Київ - Харків - Довжанський, Харків - Лозова, Запоріжжя - Маріуполь. У планах:відновлення автошляху Дніпро - Миколаїв, Дніпро - Кропивницький та траси в Київській області до кордону з Черкаською. Будуватимуть хайвей Львів - Умань - Одеса - Миколаїв - Херсон.
по теме
У селі Поромів люди обурені через неякісний ремонт траси
Селяни проти дорожників. На Волині люди обурилися через ремонт траси, якого чекали десятки років. Асфальт шляховики кладуть просто в калюжі. Місцеві, без зусиль, здирають його руками та змушують ремонтників переробляти. Усі подробиці в нашому матеріалі
На Волині люди обурені якістю ремонту траси
Селяни проти дорожників. На Волині люди обурилися через ремонт траси, якого чекали десятки років. Асфальт шляховики кладуть просто в калюжі. Місцеві без зусиль здирають його руками та змушують ремонтників переробляти
На Волині люди обурені якістю ремонту дороги
Селяни проти дорожників. На Волині люди обурилися ремонтом траси, на який чекали десятки років. Асфальт шляховики кладуть просто в калюжі. Місцеві без зусиль здирають його руками та змушують дорожників переробляти
Ремонт доріг: депутат Сергій Рудик проінспектував хід робіт на Черкащині
Наступного року уряд планує виділити на ремонт доріг астрономічну суму - 55 мільярдів гривень. Шістдесят відсотків з цих грошей має піти на автошляхи державного і загального значення, решта - на ремонт місцевих трас. Однак не всі регіони отримають фінансування. Наприклад Черкащина в кошторис не потрапила
Вибухи під Ічнею: постраждалі досі не отримали компенсації
Військове містечко біля складу з боєприпасами. Ремонтники латають дахи пошкоджених осель. Бригади замінюють вікна у місцевій школі. Вже відремонтували дитячий садок. Кошти на це виділило Міноборони. Навчальний процес планують відновити за тиждень