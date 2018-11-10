Понад 200 кілометрів доріг, шість мостів та шляхопроводів. Саме стільки ділянок цього року вдалося відремонтувати автодорівцям на Харківщині. Чи якісно все зробили? І які плани на наступний рік? Дізналися наші кореспонденти.

Роман доставляє продукти в сільські магазини, і чи не кожен день їздить трасою Чугуїв - Мілове. Каже, не віриться, що тепер ця дорога схожа на справжній автобан.

"Невозможно було вообще їздити. А зараз дуже добре. Тепер краще набагато стало їздити. І в роботі легше, і в усьому", - ділиться враженнями Роман, водій.

Ремонтники, які відновлювали автошляхи, кажуть, деякі дороги, приміром на Охтирку чи Куп'янськ, не ремонтувалися більше шістдесяти років. Не лишилося навіть основи. Тож їх укладали фактично з нуля.

"Найгірші ділянки були, які можна сказати, були непроїзні. Ми повністю відновлюємо основу методом холодного ресайклінгу з додаванням нового матеріалу. При високих температурах не дає, можна сказати, уникає колеєутворення, то єсть немає колії, немає там тріщин", - розповідає Сергій Пастух, голова підрядної будівельної організації.

І таких рівних доріг на Харківщині тепер на 210 кілометрів більше. Вони ведуть в бік Сумської, Луганської та Донецької областей. За два роки відремонтували, а фактично, звели заново ще й шість мостів та шляхопроводів.

"Ось тут, на Кислівському шляхопроводі, довелося міняти буквально все: опори, залізні балки, робити гідроізоляцію".

Відновлення одного кілометра, в залежності від зруйнованості шляху та віддаленості дороги, обійшлося від п'яти з половиною до п'ятнадцяти мільйонів гривень. Загалом сума, використана на ремонт доріг на Харківщині, перевалила за два мільярди гривень. З підрядниками відтепер - розраховуються за новою схемою.

"Тільки після заключення позитивних висновків заключень дорожнього контролю якості. Коли ми маємо заключення фахівців, кваліфікованих фахівців про якість дороги, ми тоді приймаємо як виконані роботи і проводимо сплату", - говорить Сергій Пляка, заступник начальника служби автомобільних доріг у Харківській області.

В "Автодорі" кажуть: наступного року ремонтників на дорогах буде не менше. На відновлення шляхів виділять безпрецедентну суму.

"П'ятдесят шість мільярдів - це загальна сума усіх надходжень, у тому числі, міжнародних запозичень. Ми просто реалізуємо стратегію розвитку і ремонту доріг 18-22. За стратегічною метою, щоб за 5 років поєднати всі обласні центри між собою європейськими якісними дорогами", - говорить Славомир Новак , голова "Укравтодору".

У 2019 продовжать ремонт трас Київ - Харків - Довжанський, Харків - Лозова, Запоріжжя - Маріуполь. У планах:відновлення автошляху Дніпро - Миколаїв, Дніпро - Кропивницький та траси в Київській області до кордону з Черкаською. Будуватимуть хайвей Львів - Умань - Одеса - Миколаїв - Херсон.