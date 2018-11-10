Тереза Мей зазначила, що в плані "Б" потреби поки що немає

А якщо Брекзиту не буде, міністри уряду Її Величності підготували секретний план "Б". Про нього довідалося видання The Sun.

Це сценарій на той випадок, якщо парламент не підтримає угоду Терези Мей і запропонувати Брюсселю буде нічого. Тоді міністри пропонують продовжувати платити ЄС членські внески ще 2 роки і жити за правилами Союзу. А потім почати домовлятися про зону вільної торгівлі з позиції третьої країни.

За інформацією The Sun, Тереза Мей зазначила, що в плані "Б" потреби поки що немає.