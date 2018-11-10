Порошенко сделал резкое заявление из-за "выборов" на Донбассе [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация (РФ) приняла непосредственное участие в организации так называемых "выборов" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей чем подтвердила свое участие в оккупации. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По словам Порошенко, "выборы" в "ЛНР" и "ДНР" не будут признаны ни одной страной.
"Эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они являются категорически неприемлемыми. Условия безопасности не созданы", - заявил президент.
Кроме того, президент заявил, что Украина начала консультации в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности.
"Мы обеспечили, чтобы этот вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам. На ближайшем заседании Комитета министров Совета Европы этот вопрос также внесен в повестку дня", - рассказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что уже в ближайшие часы он ждет заседания стран Большой семерки, и реакции украинских партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из Соединенных Штатов Америки, Канады и всего мира.
Напомним, комиссар ЕС по европейской политике соседства Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз не признает результаты незаконных "выборов" на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей
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