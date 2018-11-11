Усик - Беллью: результаты боя [ Редактировать ]
В Манчестере на Manchester Arena прошел бой между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула "почетного" чемпиона мира по версии WBC британцем Тони Беллью.
На кону поединка стояли все чемпионские пояса украинца по версиям WBC, WBA, WBO и IBF.
Победу в 8 раунде правым прямым и нокаутом одержал украинец Александр Усик.
Усик впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
31-летний Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (12 нокаутом).
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Онлайн-трансляция боя в первом тяжелом весе между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и Тони Белью состоится в британском Манчестере 10 ноября в 22.30 по киевскому времени