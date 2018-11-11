В Манчестере на Manchester Arena прошел бой между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула "почетного" чемпиона мира по версии WBC британцем Тони Беллью.

На кону поединка стояли все чемпионские пояса украинца по версиям WBC, WBA, WBO и IBF.

Победу в 8 раунде правым прямым и нокаутом одержал украинец Александр Усик.

Усик впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

31-летний Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (12 нокаутом).