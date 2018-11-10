Пожары в Калифорнии: Илон Маск снова хочет помочь [ Редактировать ]
В Калифорнии, США, люди массово эвакуируются, чтобы спастись от пожаров, приобретающих эпические масштабы.
Илон Маск решил продолжить традицию предлагать высокотехнологичную помощь при катастрофах. Он написал в Twitter, что электромобили Tesla отлично подходят для эвакуации людей при пожарах, поскольку оснащены воздушными фильтрами "больничного уровня".
If Tesla can help people in California wildfire, please let us know. Model S & X have hospital grade HEPA filters. Maybe helpful for transporting people.— Elon Musk (@elonmusk) 10 ноября 2018 г.
Маск предложил штату помощь, правда, в достаточно абстрактной форме. Пока неизвестно, воспользуются ли калифорнийские власти услугами Tesla.
Пожары в Калифорнии, раздуваемые ветрами, достигли крупных городов. "Досталось" и особнякам мировых знаменитостей.
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