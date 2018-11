В Калифорнии, США, люди массово эвакуируются, чтобы спастись от пожаров, приобретающих эпические масштабы.

Илон Маск решил продолжить традицию предлагать высокотехнологичную помощь при катастрофах. Он написал в Twitter, что электромобили Tesla отлично подходят для эвакуации людей при пожарах, поскольку оснащены воздушными фильтрами "больничного уровня".

If Tesla can help people in California wildfire, please let us know. Model S & X have hospital grade HEPA filters. Maybe helpful for transporting people.