В субботу, 10 ноября, в киевском аэропорту "Киев" ("Жуляны") из-за сильного тумана отменили несколько авиарейсов.

Так, компания Wizz Air отменила вылеты в Вену, Лиссабон, Франкфурт и Гданьск. А перевозчик Ernest Airlines отменил перелеты из Киева в Болонью и Бергамо. Также Belavia отменила свой рейс в Минск, сообщает "Страна".

Также из-за непогоды в украинской столице не смогли сесть самолеты рейсом из Братиславы, Дортмунда, Болоньи, Гданьска, Минска, Неаполя, Аммана, Вены и Франкфурта.

Погодные условия стали причиной задержки рейсов также в "Борисполе" и аэропорту "Харьков".