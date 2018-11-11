Усик - Беллью: онлайн-трансляция боя

Онлайн-трансляция боя в первом тяжелом весе между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и Тони Белью состоится в британском Манчестере 10 ноября в 22.30 по киевскому времени