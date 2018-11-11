Усик - Беллью: видео нокаута [ Редактировать ]
В воскресенье, 11 ноября, Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF, отправив в восьмом в нокаут британца Тони Беллью.
Для этого украинцу хватило восьми раундов.
31-летний Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (12 нокаутом).
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