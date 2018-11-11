Жуткое ДТП в Харькове: автомобиль перевернулся и загорелся (фото) [ Редактировать ]
На Московском проспекте в Харькове произошло тройное ДТП. Три автомобиля столкнулись в субботу вечером, 10 ноября, сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области.
В результате столкновения одна из машин перевернулась и загорелась. Водитель автомобиля сбежал с места происшествия до приезда правоохранителей. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар.
Фото: Нацполиция
Материалы ДТП передадут в отдел розыска и дознания УПП в Харьковской области.
На днях в Днепре произошла страшная авария, в результате которой пострадал человек.
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