За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных и еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

В субботу, 10 ноября, боевики 10 раз обстреливали позиции украинских сил, в частности, трижды из запрещенного Минском оружия. Под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

По данным разведки вчера на Донбассе был ликвидирован один террорист, еще 8 получили ранения. Отмечается, что 11 ноября огневой активности боевиков на линии соприкосновения не зафиксировано.

Напомним, 10 ноября на Донбассе погибли украинские военные.