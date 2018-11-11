Украинские военные понесли потери на Донбассе [ Редактировать ]
За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных и еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.
В субботу, 10 ноября, боевики 10 раз обстреливали позиции украинских сил, в частности, трижды из запрещенного Минском оружия. Под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.
По данным разведки вчера на Донбассе был ликвидирован один террорист, еще 8 получили ранения. Отмечается, что 11 ноября огневой активности боевиков на линии соприкосновения не зафиксировано.
Напомним, 10 ноября на Донбассе погибли украинские военные.
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