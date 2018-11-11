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Абсолютный чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО), эффектно победивший нокаутом в восьмом раунде Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), по итогам семи раундов проигрывал британцу на судейских записках.

Так, россиянин Юрий Копцев давал счет 67:67, а вот британец Стив Грей и мексиканец Алехандро Лопес (68:65) отдавали предпочтение Беллью (67:66) и (68:65) соответственно.

Напомним, Александр Усик сокрушительной двойкой в восьмом раунде отправил оппонента в тяжелый нокаут, таким образом защитив титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в первом тяжелом весе.

После боя Беллью заявил о завершении карьеры, а украинец обратился к фанатам и рассказал о планах на будущее.