Усик - Беллью: судейские записки на момент нокаута британца [ Редактировать ]
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Абсолютный чемпион мира Александр Усик (16-0, 12 КО), эффектно победивший нокаутом в восьмом раунде Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), по итогам семи раундов проигрывал британцу на судейских записках.
Так, россиянин Юрий Копцев давал счет 67:67, а вот британец Стив Грей и мексиканец Алехандро Лопес (68:65) отдавали предпочтение Беллью (67:66) и (68:65) соответственно.
Напомним, Александр Усик сокрушительной двойкой в восьмом раунде отправил оппонента в тяжелый нокаут, таким образом защитив титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в первом тяжелом весе.
После боя Беллью заявил о завершении карьеры, а украинец обратился к фанатам и рассказал о планах на будущее.
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