Ученые из США пришли к выводу, что чувство головокружения может быть симптомом опасного процесса разрешения психики, сообщает "Здоровье и Красота".

Прежде чем подтвердить свою гипотезу специалисты провели ряд экспериментов с участием 15 добровольцев. Во время опытов у испытуемых с подобным нарушением были замечены симптомы расстройств психического характера.

"При головокружениях психические расстройства фиксируются у более 15 % пациентов. Их достаточно сложно диагностировать, поскольку связь между хроническими головокружениями и психическими нарушениями многогранная и динамичная", - пояснили авторы проекта.

О наличии хронических головокружений говорят, если на протяжении нескольких месяцев проявляются такие признаки, как обморок и ощущение потери устойчивости, чувство падения. Научные специалисты выяснили, что часть людей, страдающих от головокружения, имела проблемы с нормальной координацией движений. У трети пациентов с такими проблемами наблюдалась повышенная тревожность (в частности, ее симптоматика обострялась при необходимости посещать общественные места).

В целом хронические головокружения могут быть связаны с физическими расстройствами, а также с заболеваниями вестибулярной и сердечно-сосудистой систем организма. Люди, которые жалуются на головокружение, могут страдать от сердечной недостаточности, отмечают исследователи. Однако также причиной головокружений могут быть стрессы, на фоне которых может резко повышаться выброс адреналина, низкое давление, поражения внутреннего уха, заболевания головного мозга. Длительный прием некоторых лекарств (антибиотики, понижающие давление средства, антидепрессанты, мочегонные) тоже способен провоцировать подобные состояния, допускают специалисты.

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