11 ноября в Киеве произошла жуткая авария с участием автомобиля Mazda CX-7. На пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко машина влетела в подземный переход, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 6:30. По предварительным данным, водитель Mazda ехал со стороны Воздухофлотского моста, в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход.

Место аварии сразу же оцепили прибывшие на происшествие полицейские, поскольку в результате столкновения у машины оказался пробит бензобак и бензин разлился по всему пешеходному переходу. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее под Киевом произошло смертельное ДТП.