В Киеве автомобиль на огромной скорости "влетел" в подземный переход (фото) [ Редактировать ]
11 ноября в Киеве произошла жуткая авария с участием автомобиля Mazda CX-7. На пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко машина влетела в подземный переход, сообщает "Информатор".
ДТП произошло около 6:30. По предварительным данным, водитель Mazda ехал со стороны Воздухофлотского моста, в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход.
Место аварии сразу же оцепили прибывшие на происшествие полицейские, поскольку в результате столкновения у машины оказался пробит бензобак и бензин разлился по всему пешеходному переходу. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее под Киевом произошло смертельное ДТП.
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