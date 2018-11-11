Президент США Дональд Трамп отказался посетить американское мемориальное кладбище в департаменте Эна (Франция) из-за плохой погоды. Мероприятие изначально было запланировано в его графике, однако затем Белый дом объявил о его отмене из-за "логистических сложностей, вызванных погодой", пишет "УНН".

Решение главы Белого дома вызвало шкал критики среди политиков США и Европы. Многие выразили уверенность в том, что Трамп был обязан найти другой способ добраться на церемонию.

Наиболее резко высказался внук знаменитого британского премьера Уинстона Черчилля Николас Сомс, политик-консерватор и член британского парламента. "Они погибли, смотря врагу в глаза, а этот жалкий и недостойный Дональд Трамп не смог даже бросить вызов погоде, чтобы почтить павших", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее президент Евросоюза резко раскритиковал политику Дональда Трампа.