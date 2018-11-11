Россия вопиюще нарушает нормы международного права - МИД Украины [ Редактировать ]
Результаты "выборов" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
МИД выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе. В частности, в ведомстве считают вопиющим нарушением норм международного права, украинского законодательства и территориальной целостности Украины попытку России провести эти "выборы".
В МИД подчеркнули, что своими действиями РФ нарушает минские соглашения.
"Подчеркиваем, что результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - говорится в заявлении.
В МИД добавили, что легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию ждет усиление международных санкций за организацию так называемых "выборов" на Донбассе.
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