Результаты "выборов" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

МИД выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе. В частности, в ведомстве считают вопиющим нарушением норм международного права, украинского законодательства и территориальной целостности Украины попытку России провести эти "выборы".

В МИД подчеркнули, что своими действиями РФ нарушает минские соглашения.

"Подчеркиваем, что результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию ждет усиление международных санкций за организацию так называемых "выборов" на Донбассе.