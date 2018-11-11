В недавнем интервью хореограф и певец Дмитрий Коляденко откровенно признался, почему распался их союз с Ириной Билык. Он рассказал, что ревновал возлюбленную так сильно, что пытался контролировать каждый ее шаг, сообщает "Новый формат".

Артист отметил, что если бы они с певицей не расстались, он бы мог просто убить ее в порыве ревности. Шоумен признал, что ревность и удушающая любовь - его главные недостатки в отношениях.

Коляденко отметил, что работает над собой, посещает психолога и даже церковь, но пока так и не смог перебороть желание контролировать и никуда не отпускать любимого человека. Несмотря на то, что ему было сложно в отношениях с Билык, хореограф назвал "счастьем" прожитые с певицей 5 лет.

Ранее Ирина Билык удивила поклонников сменой стиля.