11 ноября в Одессе утонула девушка. В воскресенье утром в Службу спасения "101" поступила информация о трагедии на одесском пляже "Чайка" на 10-1 станции Большого Фонтана, сообщает vgorode.ua.



Девушку смыло с пирса в море, отметили в областном управлении ГСЧС. Спасатели вытащили тело на сушу.

Личные данные погибшей и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что женщина похитила собственных детей и утопила в озере.