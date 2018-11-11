На одесском пляже трагически погибла девушка [ Редактировать ]
11 ноября в Одессе утонула девушка. В воскресенье утром в Службу спасения "101" поступила информация о трагедии на одесском пляже "Чайка" на 10-1 станции Большого Фонтана, сообщает vgorode.ua.
Девушку смыло с пирса в море, отметили в областном управлении ГСЧС. Спасатели вытащили тело на сушу.
Личные данные погибшей и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что женщина похитила собственных детей и утопила в озере.
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