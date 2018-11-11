В Днепре мужчина с собакой бил палкой припаркованный внедорожник Porsche Cayenne, а потом переключился на соседние автомобили, передает телеканал "Відкритий".

Инцидент произошел днем на улице Центральной, рядом с остановкой трамвая №1. Скорее всего, гнев мужчины вызвало то, что машины были припаркованы на тротуаре и мешали пешеходам. Очевидцы вызвали полицию, которая прибыла на место спустя 40 минут.

Прибывшие на место происшествия патрульные посадили дебошира в один автомобиль, а его собаку во второй, и поехали в райотдел полиции. Дальнейшая судьба озлобленного на автомобили человека неизвестна. В свою очередь, владелец Porsche не стал как-либо разрешать конфликт или дожидаться полицию, а просто уехал до ее прибытия.

Тем временем, в Киеве автомобиль на огромной скорости "влетел" в подземный переход.