Мужчина разгромил автомобили на тротуаре (видео) [ Редактировать ]
В Днепре мужчина с собакой бил палкой припаркованный внедорожник Porsche Cayenne, а потом переключился на соседние автомобили, передает телеканал "Відкритий".
Инцидент произошел днем на улице Центральной, рядом с остановкой трамвая №1. Скорее всего, гнев мужчины вызвало то, что машины были припаркованы на тротуаре и мешали пешеходам. Очевидцы вызвали полицию, которая прибыла на место спустя 40 минут.
Прибывшие на место происшествия патрульные посадили дебошира в один автомобиль, а его собаку во второй, и поехали в райотдел полиции. Дальнейшая судьба озлобленного на автомобили человека неизвестна. В свою очередь, владелец Porsche не стал как-либо разрешать конфликт или дожидаться полицию, а просто уехал до ее прибытия.
Тем временем, в Киеве автомобиль на огромной скорости "влетел" в подземный переход.
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