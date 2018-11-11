Медики установили, что использование туалетной бумаги нередко приводит к развитию разных патологий. Данное обстоятельство ученые связывают с тем, что туалетная бумага не позволяет убрать в полной мере все следы продуктов жизнедеятельности организма с поверхности кожи, пишут "Хроники перманентного кризиса в Украине".

Остатки загрязнений способствует распространению болезнетворных бактерий и, как следствие, появлению инфекций мочеполовых путей. В свою очередь, трение сухой туалетной бумагой ведет к появлению анальных трещин, а также геморроя.

Кроме того, туалетная бумага может содержать в себе химические добавки, например, из числа ароматизаторов, действие которых на организм совершенно непредсказуемо. Ученые допускают, что данные соединения способны провоцировать развитие раковых опухолей. Врачи советуют отказаться от туалетной бумаги, используя вместо нее омовение в биде или просто влажные салфетки.

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