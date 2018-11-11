Подросток устроил смертельное ДТП на отцовской машине [ Редактировать ]
В городе Купянск 17-летний парень на отцовском автомобиле, взятом без спроса, превысил скорость движения и врезался в электроопору. В результате аварии погибла девушка, которая находилась в салоне машины, сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.
Авария произошла в ночь на воскресенье, 11 ноября.
"В салоне иномарки кроме водителя находились еще двое пассажиров - 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Ребята получили незначительные повреждения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации полиции, находившийся за рулем автомобиля парень взял у отца машину без разрешения. Водительского удостоверения у него не было. Молодой человек задержан.
Ранее в Днепре произошло жуткое ДТП, в котором пострадали люди.
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