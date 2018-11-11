Як у Китаї відзначають день холостяка? Для чого німці вирядилися в костюми блазнів, а марокканські активісти в жіноче вбрання? Дивиться в нашому міжнародному огляді.

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Незвичайною акцією вшанували пам'ять загиблих у Першій світовій війні в Північній Ірландії. До сторіччя від її закінчення на піску одного з пляжів створили портрет солдата. Він народився в сусідньому селі, пішов на фронт і загинув у 22-річному віці. Подібні зображення мають з'явитися й на інших британських пляжах.

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100 років відновлення Незалежності відзначає Польща. Державні урочистості відбулися по всій країні. Варшава потонула в біло-червоних кольорах національного прапора. Після військового параду центром столиці пройшла багатотисячна святкова хода. Попри всі намагання влади завадити - участь у ній взяли й націоналісти. Раніше їхні акції нерідко закінчувалися сутичками з поліцією. Однак цього разу протистояння вдалося уникнути.

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Веселощі, музика, чудернацькі вбрання й нескінченні потоки пива. Рівно об 11:11 німецький Кельн поринув у традиційний карнавал. Його проводять до дня шанованого в цих краях Святого Мартіна, покровителя бідних, біженців, пастухів, виноградарів та мірошників. Цього року свято припало на вихідний, тож центр міста заполонили десятки тисяч місцевих жителів і туристів.

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Поштовхалися досхочу. Курсанти Національної академії оборони Японії зійшлися в традиційному змаганні Ботаоші, або "завали палю". Його суть полягає в тому, що команди повинні нахилити триметрового стовпа суперника на 45 градусів до землі. При цьому, половина гравців захищає свою територію, а інша - штурмує. Традиційно, учасники не використовують якесь особливе захисне спорядження, тож тяжкі травми - не рідкість. Та цього разу минулося без постраждалих.

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Вуличний театр - проти насильства над жінками. Так марокканські активісти намагаються привернути увагу до проблеми дискримінації та знущання з представниць слабкої статі в країні. У вересні в Марокко ухвалили закон, що передбачає кримінальне покарання за сексуальні домагання та розпусні дії проти жінок. Тепер активісти намагаються розповісти про нього широкому загалу та змінити свідомість патріархального населення.

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Самотні серця - двигун торгівлі. Китай шаленіє від розпродажів до Дня холостяків. Лише за перші хвилини дії знижок найбільші інтернет-платформи отримали мільярдний прибуток. Скільки заробили за добу - поки що невідомо, але минулорічний рекорд у понад 25 мільярдів доларів уже побили. Свято і такий спосіб його відзначити вигадали кілька років тому. Воно швидко прижилося, і тепер багато хто цілий рік відкладає гроші, аби придбати все необхідне саме 11 листопада.