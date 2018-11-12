Територія без дизелю. У Німеччині й далі запроваджують обмеження на рух дизельних автівок, які не відповідають сучасним екологічним нормам. Від наступного року заборона набуде чинності в Кельні та Бонні.

Рішення прийнято. Список німецьких міст, які зобов'язані обмежити рух старих дизельних автомобілів, став довшим на дві позиції. До Штутгарта, Аахена, Берліна, Гамбурга, Франкфурта-на-Майні і Майнца - додалися Кельн і Бонн.

Для дизельних машин закриють не всі вулиці Кельна та Бонна, а тільки так звані "зелені зони" і магістралі зі жвавим рухом. З квітня наступного року в'їзд туди заборонять автівкам стандарту "Євро-4" і нижче. З вересня - ще й "Євро-5".

Представники адміністративного суду, що ухвалив це рішення, пояснюють - іншого виходу не було.

"Суд дійшов висновку, що пропозиції місцевої влади з очищення повітря недостатні для того, аби досягти норми - а це 40 мікрограмів діоксиду азоту на кубічний метр", - наголошує Штефані Зайферт, представник адміністративного суду Кельна.

Цим вердиктом суд задовольнив позов німецьких екологів, які домагаються подібних заборон для всіх великих міст Німеччини. І додав клопоту місцевій владі, яка вже працює над апеляцією.

"Ми дуже раді за Кельн і Бонн та за мільйон жителів цих міст, які вже наступного року будуть дихати чистішим повітрям", - говорить Юрген Реш, голова організації з охорони навколишнього середовища Німеччини.

"Незалежно від можливого оскарження цього рішення, заборона на в'їзд дизельних автомобілів у певні частини міста призведе до серйозних обмежень для людей, які залежать від своїх машин. Наше місто не повинно зупинитися", - говорить Генріетте Рекер, мер Кельна.

Шанси, що рішення адміністративного суду вдасться відмінити - мізерні. Тож, у власників дизельних авто, які незабаром підпадуть під заборону, є два варіанти - міняти автівку на екологічно чистішу, або вимагати від автоконцернів модернізації програмного забезпечення.