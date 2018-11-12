Щонайменше 29 осіб загинули внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія, ще понад дві сотні - зникли безвісти.

Пожежі на півночі штату не вщухають 5 день поспіль. Їх уже назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Вогонь охопив майже 45 гектарів лісу. Зруйновано близько шести з половиною тисяч будинків. Ще 15 тисяч будівель під загрозою знищення. На місці працюють сотні пожежників. Утім, поки що вдалося локалізувати лише чверть території, охопленої вогнем.

"Ми вже евакуювали майже 150 тисяч осіб по всьому штату. З них чимало тих, хто через пожежу втратив усе, що мав. Є також певна кількість людей, які зникли без вісти. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, щоб ідентифікувати їх", - повідомляє Марк Гілардуччі, голова відділення з надзвичайних ситуацій Каліфорнії.

"Ці пожежі - нова природна аномальність. І на жаль, усі ці феномени - потепління, посуха - лише посилюватимуться. Ці аномальні явища триватимуть щонайменше наступні 10-15 років", - непокоїться Джері Браун, губернатор штату Каліфорнія.