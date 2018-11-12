Ізраїльська армія нанесла удар по Палестині [ Редактировать ]
Загострення у секторі Гази. Внаслідок ізраїльської військової операції загинуло 7 палестинців. Серед них, один командир терористичного угруповання "ХАМАС".
Спочатку ізраїльська диверсійна група відкрила вогонь по автомобілю, де перебували бойовики "ХАМАСу". Опісля по сектору Гази завдали 40 авіаударів. За даними ізраїльських військових, під час рейду загинув також один офіцер Цахалу.
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