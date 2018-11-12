За вибухи на артскладах покарали керівництво ЗСУ [ Редактировать ]
75 військових, зокрема й 20 генералів Збройних Сил України покарали за вибухи, що сталися на складах боєприпасів за останні три роки. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. І зазначив, що після звільнень і розслідувань вакантні посади обіймати ніхто не поспішає. Адже забезпечити надійну охорону арсеналу можливо лише за умови достатнього фінансування.
Наразі ж не вистачає ні грошей, ані кадрів.
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