У Черкасах власники маршруток оголосили безстроковий страйк. Вимагають підвищити вартість проїзду з 4 гривень до п’яти. Комунальний транспорт ледве справляється з перевезеннями, на зупинках люди чекають тролейбусів по 30-40 хвилин. Станіслав Кухарчук продовжить.

Ця неділя стала для Юрія найспекотнішою за останні місяці. Через відсутність на рейсах маршруток, тролейбуси працюють без відпочинку.

"Три зупинки до Пастерівської і вже повний, звідти до Путейка - теж вже повний і нема куди брати - всі хочуть їхати, а хтось залишається, що зробиш", - говорить Юрій, водій тролейбусу.

На зупинках утворилися довжелезні черги. Одночасно всі дев'ятеро міських перевізників відмовилися випускати автобуси на маршрути. Вони вимагають від влади збільшити вартість проїзду з 4 гривень до п'яти.

Ще в лютому підприємці самовільно на дві години залишили містян без маршруток, але безрезультатно для себе.

"Чи один, чи два тільки працюють. Тобто, там маршрутки ходять за розкладом, маршрутки мають оголошення зупинок, мають якісний рухомий склад. Все інше - це так, на них небезпечно їздити", - говорить Віра Сапожнікова, жителька Черкас.

Цього разу перевізники вирішили йти до кінця - страйк маршруток триватиме до підвищення вартості проїзду.

"Мінус 180 автобусів для міста з середньою вмістимістю по 50 чоловік, які зранку їдуть всі забиті - це реально колапс", - говорить Віталій Москаленко, начальник Управління транспорту Черкаської міської ради.

Жоден із підприємців спілкуватися з журналістами чомусь не виявив бажання. Вимоги страйкарів, нам, як міг пояснив - охоронець одного з гаражів:

"Ви подивіться, вже 32 гривні літр солярки, а запчастини які. Якась шестерня в коробку - тисяча, менше немає".

У мерії пояснюють - усі перевізники мають пройти конкурсний відбір і підписати типовий договір із мерією на якісне надання послуг. Адже у більшості власників маршруток вже сплив термін попередніх угод, а вони вимагають підвищення тарифу.

"На сьогоднішній день вийшло так, що конкурсу немає, ми їм достукуємось - давайте закінчимо все таки цю процедуру з конкурсами і тоді будемо вже підвищувати тариф. Тому що, дійсно, ви зараз не даєте якості, тому що немає тарифу", - говорить Людмила Бордунос, заступник міського голови Черкас.

Іти на поступки перевізникам мерія поки що не збирається. Питання підвищення тарифів чиновники мають намір розглянути на виконкомі у вівторок.