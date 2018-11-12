Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори.

Лідери ЄС виступили зі спільною заявою після зустрічі у Парижі напередодні. Макрон та Меркель наголосили - незаконні вибори суперечать мінським домовленостям і декларації глав держав нормандської четвірки, серед яких і Росія.

Проведення фейкових виборів засудили й у НАТО. В альянсі вкотре наголосили що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, закликали Росію вивести свої війська з окупованих районів та припинити всіляку підтримку проросійських бойовиків.

З критичною заявою також виступив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Так званим "республікам" - немає місця у Мінських угодах, вони є нелегітимними органами, які існують за військової підтримки Росії - зазначив дипломат.