Франція та Німеччина засудили псевдовибори в окупованому Донбасі [ Редактировать ]
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори.
Лідери ЄС виступили зі спільною заявою після зустрічі у Парижі напередодні. Макрон та Меркель наголосили - незаконні вибори суперечать мінським домовленостям і декларації глав держав нормандської четвірки, серед яких і Росія.
Проведення фейкових виборів засудили й у НАТО. В альянсі вкотре наголосили що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, закликали Росію вивести свої війська з окупованих районів та припинити всіляку підтримку проросійських бойовиків.
З критичною заявою також виступив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Так званим "республікам" - немає місця у Мінських угодах, вони є нелегітимними органами, які існують за військової підтримки Росії - зазначив дипломат.
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