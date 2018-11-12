Марафон дружби та миру. Ефіопія та Еритрея вперше провели спільний спортивний захід - він об'єднав дві країни, що колись запекло ворогували.

З 1998 до 2000 року жорстока війна забрала життя 80 тисяч громадян обох країн і розділила багато родин. У липні керівництво держав домовилися відкрити кордони. І 10-кілометровий забіг став справжнім спортивним святом для жителів.

"Я такий щасливий, що нарешті відкрили кордони. Мій брат повернувся до Ефіопії через 20 років, і ми нарешті познайомилися", - радіє Аддіс Чалачев, учасник марафону.