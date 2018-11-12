Північна та Південна Кореї почали знесення прикордонних постів.

Раніше від лінії розмежування відвели військових і техніку. Такі кроки передбачає угода, яку минулого місяця уклали військові обох країн.

Згідно з документом, на початковому етапі кожна зі сторін має демонтувати по 10 прикордонних постів - у демілітаризованій зоні. Довгострокова мета - ліквідація всіх постів, яких наразі понад дві сотні.