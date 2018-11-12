Туреччина оприлюднила докази вбивства журналіста Джамаля Хашогджі (відео) [ Редактировать ]
Турецькі ЗМІ оприлюднили аудіозапис на якому чути останні слова саудівського журналіста Джамаля Хашогджі. Чоловік вигукує, що задихається і просить зняти з його голови пакет.
За версією турецької сторони Хашогджі задушили пластиковим пакетом, він помер за сім хвилин. Потім тіло розчленували та вивезли за межі дипустанови.
Нагадаємо, Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня після того як зайшов до посольства Саудівської Аравії у Стамбулі.
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