Працівники СБУ затримали антиукраїнських інтернет-агітаторів

Дев'ятьох антиукраїнських інтернет-агітаторів викрили працівники СБУ в Одесі, Києві та Сєверодонецьку. Зловмисників фінансували російські спецслужби. Вони публікували надіслані з Росії фейкові статті та закликали до акцій протесту і масових заворушень