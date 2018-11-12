З України намагалися вивезти старовинні видання Святого Письма [ Редактировать ]
Громадянин Білорусі намагався вивезти з України старовинні видання Святого Письма.
Біблію та "Псалом Сто-Осьмнадцатий", датовані 1891 роком, прикордонники виявили в багажнику. Знахідку вилучили, наразі проводять експертизу, щоб визначити культурну та історичну цінність цих книг.
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