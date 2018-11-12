В Китае при взрыве на фабрике погибли люди [ Редактировать ]
В понедельник, 12 ноября, в провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв на фабрике. Шесть человек погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную администрацию.
Взрыв прогремел около 10 утра по местному времени (6.00 по киевскому времени) на складе фабрики Хуэйфэн.
Пока точно неизвестно, сколько людей находилось в помещении склада на момент взрыва.
Ранее мы писали о том, что во Львовской области мужчина взорвал фонтан.
по теме
На Донбасі авто аварійної бригади підірвалося на міні
На Донбасі авто комунальників підірвалося на міні. Сталося це, коли аварійна бригада вирушила до водогону "Горлівка-Торецьк"
В Керчи прогремел новый взрыв возле политехнического колледжа
В городе Керчь произошел еще один взрыв
Огромный смерч в Турции: есть пострадавшие (видео)
В Турции у побережья города Газипаша образовались два тридцатиметровых смерча
В Черноморске пропала женщина (фото)
Женщина страдает психическим расстройством и потерей памяти
В Кривом Роге мужчина избил щенка на глазах у детей
На днях в Кривом Роге произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными