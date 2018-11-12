В понедельник, 12 ноября, в провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв на фабрике. Шесть человек погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную администрацию.

Взрыв прогремел около 10 утра по местному времени (6.00 по киевскому времени) на складе фабрики Хуэйфэн.

Пока точно неизвестно, сколько людей находилось в помещении склада на момент взрыва.

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