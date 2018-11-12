В Кривом Роге мужчина избил щенка на глазах у детей [ Редактировать ]
В Кривом Роге неизвестный избил собаку на глазах детей. Во время прогулки женщина играла с детьми и четырехмесячным щенком недалеко от школы, сообщает dnepr24.com.ua.
Внезапно к женщине подбежал мужчина и начал бить собаку ногами по морде. При этом щенок не проявлял агрессии по отношению к людям, а наоборот, вел себя очень дружелюбно.
Хозяйка избитой собаки вызвала на место происшествия полицию, после чего написала заявление о жестоком обращении с животным. Правоохранители зарегистрировали заявление в журнале единого учета.
На днях в Харькове мужчина погиб в драке из-за собаки.
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