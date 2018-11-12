Огромный смерч в Турции: есть пострадавшие (видео) [ Редактировать ]
В Турции у побережья города Газипаша образовались два тридцатиметровых смерча. В результате есть пострадавшие. Об этом сообщает CNN Turk.
За стихией наблюдали отдыхающие на пляже Селинус туристы. Большинство из них поспешили покинуть пляж, но некоторые остались, чтобы заснять происходящее на фото и видео.
В результате сильного ветра травмы получил 31-летний мужчина, отдыхавший в автоприцепе неподалеку от пляжа. Его увезли с места ЧП в "скорой". Также пострадали кафе, расположенные рядом с пляжем.
Смерч довольно редкое явление в этой части Средиземного моря. В последний раз у южных берегов Турции его наблюдали несколько лет назад.
Ранее мы писали о том, что огромные 30-метровые смерчи на пляже напугали туристов.
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