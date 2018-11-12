В Італії продали рекордний врожай трюфелів [ Редактировать ]
Гриб вартістю 85 тисяч євро. Саме за стільки в Італії продали білий трюфель завважки 850 грамів.
Торги відбулися на трюфельному ярмарку в місті Альба. Він традиційно триває з вересня до січня ось уже 88 років поспіль. Знавці трюфельної справи кажуть, цьогоріч гриби добряче вродили, тож і ціни дещо знизилися. Торік вони сягали 700 євро за грам делікатесу.
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