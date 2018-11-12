"День холостяка": китайські чоловіки встановили новий світовий рекорд

Як у Китаї відзначають день холостяка? Для чого німці вирядилися в костюми блазнів, а марокканські активісти у жіноче вбрання? Дивиться у нашому міжнародному огляді