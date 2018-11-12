Учасник гурту Aerosmith потрапив до лікарні. Гітаристу та бек-вокалісту Джо Перрі стало зле під час виступу у Нью-Йорку. 68-річний музикант втратив свідомість, коли повертався до гримерки.

Лікарі, що приїхали на виклик, намагалися привести його до тями протягом 40 хвилин. Але, зрештою його винесли на ношах.

За даними ЗМІ, у музиканта виникли проблеми з диханням - через "застій у легенях".