Ученые из США пришли к выводу, что зубная паста несет серьезную опасность для здоровья человека. Исследователи из Массачусетского университета провели эксперимент, в ходе которого обнаружили, что после чистки зубов на щетине зубных щеток еще долгое время остаются молекулы триклозана, содержащиеся в зубной пасте, сообщает change.ua.

Таким образом, люди, пользующиеся зубными щетками, подвергаются воздействию триклозана, который в неконтролируемых дозах, может причинить вред здоровью.Ранее специалисты пришли к выводу, что триклозан разрушает гормоны, а также вырабатывает устойчивость организма к антибиотикам и способствует возникновению супербактерий, которых невозможно уничтожить.

Исследование показало, что после одной чистки зубов молекулы триклозана хранятся на щетке в течение двух недель. Пока точно не установлено, как триклозан влияет на здоровье человека и окружающую среду, но есть данные, что, попадая в реки и озера со сточными водами, эти молекулы оказывают пагубное воздействие на рыб.

Ранее ученые пришли к выводу, что туалетная бумага опасна для здоровья.