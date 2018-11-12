Субсидии в Украине: кто первым получит деньги [ Редактировать ]
В Украине первыми выплату субсидий получат 150 тысяч семей. Денежные выплаты начнутся с 1 января 2019 года, именно тогда впервые оформят "коммунальную скидку". Об этом пишет "Сегодня".
С 1 января стартует не полноценная монетизация, а подготовка и принятие нормативных актов, открытие лицевых счетов в банках для субсидиантов.
Поскольку получателей госпомощи в Украине насчитывается более 5 млн человек, то до 1 мая 2019 годы обещают открыть счета только тем, кто обратился за субсидией впервые.
Во вторую очередь, с 1 мая и до конца лета, "монетизируют тех", кто получает помощь от государства тогда, когда нет платежей за отопление (около 2 млн человек).
На третьем этапе, который обещают закончить до 1 октября 2019 года, монетизация комуслуг дойдет до всех, кто в ней нуждается.
Старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий отмечает, что с перечислением денег на счета украинцев может возникнуть ряд сложностей.
"Лицевые счета должны быть с ограниченным режимом использования, то есть с них можно будет перевести деньги на 5-6 счетов поставщиков комуслуг и никуда больше. В Европе такие платежи снимаются автоматически, как сделают у нас - неясно. Если платить будет каждый, то как - с помощью интернет-банкинга, терминала, квитанции Все возможности должны быть предусмотрены, как и возможность снять сбережения, только если полностью рассчитался и не раньше ".
Также Левицкий опасается, что власти еще урежут соцнормы, прежде всего на отопление, чтобы платить меньше субсидий. По его словам, например, действующая норма в 4,5 куб. м / мес. на кв. м завышена для утепленного дома, ее могут сократить до 4 куб. м.
Ранее мы писали о том, субсидии в Украине будут оформлять по-новому.
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