В Николаеве сгорела церковь баптистов [ Редактировать ]
В Николаеве горела церковь баптистов в воскресенье вечером, 11 ноября. Пожар произошел в здании церкви евангельских христиан - баптистов "Благодать Божья", сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Фото: ГСЧС
"11 ноября в 16:43 на ул. Степная, 35-Б на кровле здания церкви "Благодать Божья" возник пожар. В 18:35 пожар площадью 120 кв.м локализован и в 19:10 ликвидирован", - говорится в сообщении.
Предварительно, в результате загорания жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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