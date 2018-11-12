В Николаеве горела церковь баптистов в воскресенье вечером, 11 ноября. Пожар произошел в здании церкви евангельских христиан - баптистов "Благодать Божья", сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Фото: ГСЧС

"11 ноября в 16:43 на ул. Степная, 35-Б на кровле здания церкви "Благодать Божья" возник пожар. В 18:35 пожар площадью 120 кв.м локализован и в 19:10 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате загорания жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.