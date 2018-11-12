В понедельник ночью, 12 ноября, в Киеве на улице Большая Васильковская водитель такси Uber зажал руку полицейского стеклом и протащил за собой. Об этом пишет "Информатор".

По словам копов, авто таксиста стояло на месте для людей с инвалидностью. Они попросили у него водительское удостоверение и страховку на автомобиль. Мужчина пытался найти последнюю, при этом другие документы не отдавал. В результате он зажал руку полицейского в окне и проехал с ним. Полицейский пробежал 10 метров, после чего авто остановилось. Водителя задержали.

По версии таксиста, он закрыл окно, потому что полицейские начали вламываться к нему в машину.

"Я общался с владельцем автомобиля по телефону, чтобы узнать, где в машине лежит страховка. Как вдруг полицейские начали кричать и ломиться ко мне в автомобиль, я испугался и закрыл окно. Лейтенант сразу начал распылять газ в салон, я в состоянии аффекта начал движение, но потом остановился, потому что ничего не видел. Они меня достали из машины и били, у меня болит ребро", - рассказал водитель Uber.

На месте работали медики и следственно-оперативная группа. Детали выясняются.

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