В Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) заявляют, что "выборы", которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, являются нелегитимными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права. Вследствие этого указанные "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении.

Следовательно, Центризбирком категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов".

В ЦИК отмечают, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса.

Ранее мы писали о том, что еще одна страна осудила "выборы" на Донбассе.