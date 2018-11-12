Канадский актер Дуглас Рэйн скончался на 91 году жизни. Артист умер в больнице в пригороде Стратфорда "от естественных причин", сообщает CTV News.

Рэйн больше всего прославился участием в фильме Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея". Он также сыграл в еще 19 фильмах и во многих театральных постановках. Режиссер услышал его голос в документальной картине "Вселенная" 1960 года и пригласил на съемки. Рэйн озвучил суперкомпьютер HAL 9000 в этой картине.



Его главной театральной работой стала роль в спектакле "Генрих V", которая была экранизирована в 1966 году.

"Канадский театр потерял одного из величайших талантов", - заявили представители Стратфордского шекспировского театрального фестиваля.

На днях в Киеве умерла известная украинская актриса.

