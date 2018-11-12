Українцям пропонують укладати угоду з кандидатами в президенти, а в разі недовіри - потім звільнити обранця. З такою ініціативою в столиці виступила Інна Богословська. Політик презентувала громадськості новий метод контролю діяльності глави держави.

Народ, який обирає президента, повинен мати можливість його звільнити. Тільки так влада зможе повернути довіру населення. Про це на прес-конференції в Києві заявила Інна Богословська.

Політик запропонувала українцям укладати угоду. Згідно з документом, виборці зможуть профінансувати президентську кампанію кандидата. Якщо ж той через два роки після інавгурації розчарує хоча б половину електорату - люди звільнять главу держави з посади.

"10 гривень, може гривня, може 100 тисяч гривень. Хто, що може. Абсолютно відкритий виборчий процес, в результаті якого, ми отримуємо перелік громадян, які в цьому процесі свідомо приймають участь. І ці громадяни по витоку 2-х років роботи президента - зможуть його відкликати раніше. Не дивлячись на те, що ні депутати, ні інший істеблішмент не хоче сьогодні влаштувати процедуру імпічменту", - переконана Інна Богословська, політик.

Право відкликати президента матимуть усі виборці, незалежно від розміру грошового внеску. Богословська переконана, завдяки такій домовленості майбутній глава держави нестиме персональну відповідальність саме перед виборцями, а не перед партіями чи олігархами.

"Угода, яку ми запропонували покладає на мене відповідальність почати з себе, бути чесною повністю, працювати відкрито тільки для суспільства. Всі мої розмови як президента будуть записуватися, я не буду мати особистого мобільного телефону, запасної електронної пошти. Президент має відкритися і пахати на людей зранку до ночі!", - наголосила Інна Богословська, політик.

Політик зауважила, що за два тижні має вже півсотні таких угод, укладених між нею та виборцями.

"Меня очень вдохновила эта идея подписания угоди с будущим президентом. И я считаю - это гениальная идея, когда каждый житель Украины может контролировать президента, может спросить президента, где обещано и в конечном итоге, он может его уволить", - переконана Мар'яна Ефендієва, підписант угоди.

Ми поцікавилися в громадськості, чи схвалять люди запропоновану ініціативу.

"Хоть что-то избиратель сможет сделать потом. Везде же есть импичмент президенту. Почему-то в нашей стране никак не примут этот закон об импичменте. Прежде всего, это надо сделать", - говорить Людмила, пенсіонерка.

"Конечно, а что пять лет терпеть? Люди раньше начнут заниматься, или президент - у него будет больше ответственности", - переконаний Максим, киянин.

Кожному громадянину, який підпише угоду з кандидатом у президенти, потрібно проголосувати за обранця на виборчій дільниці та підтвердити факт свого голосу.