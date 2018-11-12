Невероятные женские прически 60-х годов [ Редактировать ]
Мода меняется из года в год, и это касается не только одежды, но и женских причесок. Пожалуй, в 60-е девушки больше всего тратили времени на свои невероятные прически. Женщины делали акцент на пышном начесе, строгих геометрических линиях, крупных локонов и кудрях.
Женские прически 60-х годов футуристичны, а по сложности могли бы составить конкуренцию парикам эпохи барокко. Популярный в то время слоган "Чем больше, тем лучше" отражался практически на всех сторонах человеческой жизни. Люди предпочитали покупать большие дома и большие машины, и, конечно, женские прически в этом плане не были исключением.
Предлагаем вашему внимаю самые яркие прически женщин 1960-х годов.
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