У Ємені зростає кількість жертв збройного конфлікту [ Редактировать ]
Щонайменше 149 осіб загинули протягом минулої доби внаслідок боїв в єменському порту Ходейда. Відтак загальна кількість жертв конфлікту вже сягнула понад півтисячі.
Бої за стратегічне місто Ходейду тривають з початку листопада. Через порт проходить єдиний маршрут поставки гуманітарної допомоги. Урядові війська намагаються вибити звідти повстанські загони хуситів, яких підтримує Іран. Урядовим силам допомагає арабська коаліція, на чолі з Саудівською Аравією.
За останні півтора тижні сили коаліції завдали понад сотню авіаударів.
В ООН закликали сторони вжити термінових заходів для припинення конфлікту, аби припинити страждання мирного населення.
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