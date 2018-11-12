Щонайменше 149 осіб загинули протягом минулої доби внаслідок боїв в єменському порту Ходейда. Відтак загальна кількість жертв конфлікту вже сягнула понад півтисячі.

Бої за стратегічне місто Ходейду тривають з початку листопада. Через порт проходить єдиний маршрут поставки гуманітарної допомоги. Урядові війська намагаються вибити звідти повстанські загони хуситів, яких підтримує Іран. Урядовим силам допомагає арабська коаліція, на чолі з Саудівською Аравією.

За останні півтора тижні сили коаліції завдали понад сотню авіаударів.

В ООН закликали сторони вжити термінових заходів для припинення конфлікту, аби припинити страждання мирного населення.