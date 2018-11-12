People’s Choice Awards: названы победители премии [ Редактировать ]
В минувшее воскресенье прошла 44-я церемония награждения People’s Choice Awards 2018, которую ежегодно проводит таблоид E!. В ходе мероприятия были оглашены лучшие фильмы, телешоу и артисты по версии зрительского голосования, пишет ENews.
Лучшим фильмом года признали "Мстителей: Войну бесконечности". Лучшей актрисой назвали Скарлетт Йоханссон за ее роль в "Мстителях". Актером года стал Чедвик Боузман ("Черная пантера").
Полный список победителей в ключевых номинациях премии:
Фильм года: "Мстители: Война бесконечности"
Актриса года: Скарлетт Йоханссон - "Мстители: Война бесконечности"
Актер года: Чедвик Боузман - "Черная Пантера"
Экшен года: "Мстители: Война бесконечности"
Актер экшена года: Данай Джекесай Гурира - "Черная Пантера"
Драматический фильм года: "Пятьдесят оттенков свободы"
Комедийный фильм года: "Шпион, который меня кинул"
Звезда комедийного фильма года: Мелисса Маккарти - "Душа компании"
Семейный фильм года: "Суперсемейка 2"
Комедийный сериал года: "Оранжевый - новый черный"
Сериал года: "Сумеречные охотники"
Певица года: Ники Минаж
Певец года: Шон Мендес
Группа года: BTS
Альбом года: Queen - Ники Минаж
Песня года: Idol - BTS
Клип года: Idol - BTS
Фэшн-икона года: Виктория Бекхэм
Реалити-шоу года: Семейство Кардашьян
На днях в Испании прошла церемония MTV Europe Music Awards.
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