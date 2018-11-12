В минувшее воскресенье прошла 44-я церемония награждения People’s Choice Awards 2018, которую ежегодно проводит таблоид E!. В ходе мероприятия были оглашены лучшие фильмы, телешоу и артисты по версии зрительского голосования, пишет ENews.

Лучшим фильмом года признали "Мстителей: Войну бесконечности". Лучшей актрисой назвали Скарлетт Йоханссон за ее роль в "Мстителях". Актером года стал Чедвик Боузман ("Черная пантера").

Полный список победителей в ключевых номинациях премии:

Фильм года: "Мстители: Война бесконечности"

Актриса года: Скарлетт Йоханссон - "Мстители: Война бесконечности"

Актер года: Чедвик Боузман - "Черная Пантера"

Экшен года: "Мстители: Война бесконечности"

Актер экшена года: Данай Джекесай Гурира - "Черная Пантера"

Драматический фильм года: "Пятьдесят оттенков свободы"

Комедийный фильм года: "Шпион, который меня кинул"

Звезда комедийного фильма года: Мелисса Маккарти - "Душа компании"

Семейный фильм года: "Суперсемейка 2"

Комедийный сериал года: "Оранжевый - новый черный"

Сериал года: "Сумеречные охотники"

Певица года: Ники Минаж

Певец года: Шон Мендес

Группа года: BTS

Альбом года: Queen - Ники Минаж

Песня года: Idol - BTS

Клип года: Idol - BTS

Фэшн-икона года: Виктория Бекхэм

Реалити-шоу года: Семейство Кардашьян

На днях в Испании прошла церемония MTV Europe Music Awards.