Состояние украинской экономики позволяет отказаться от привлечения кредитов, однако власти страны вынуждены привлекать их для погашения пиковых выплат по старым долгам. Об этом заявил президент Петр Порошенко на Совете регионального развития в понедельник в Киеве.

Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.

"Вместо кредитов привлекать инвестиции, а львиная доля кредитов идет на погашение предыдущих долгов, но никак не на проедание. Развиваемся мы и сейчас за счет инвестиций", - заявил он.

При этом Порошенко признал, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.

"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы", - сказал Порошенко.

Ранее мы писали о том, что Порошенко хочет изменить Конституцию.